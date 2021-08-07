Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "İnsanlığı 'mezarsız ölülerle' tanıştırdılar

Son dakika politika haberi... 9 Ağustos 1945'te 'Enola Gay' adlı savaş uçağı ile Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombaları atarak bu dünyada cehennemi yaşattığı insanlığı 'mezarsız ölülerle' tanıştırmıştır" ifadelerini kullandı.

9 Ağustos 1945'te 'Enola Gay' adlı savaş uçağı ile Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombaları atarak bu dünyada cehennemi yaşattığı insanlığı 'mezarsız ölülerle' tanıştırmıştır" ifadelerini kullandı.

Başdanışman Yalçın Topçu, 76 yıl önce, tarihinin en unutulmaz acılarından birinin yaşandığı ve etkilerinin halen sürdüğü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasının sene-i devriyesi sebebiyle Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Yalçın Topçu, on binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan Hiroşima ve Nagazaki'de gerçekleştirilen vahşeti hatırlatarak, insanlığa ve doğaya karşı işlenen insanlık suçlarına dikkat çekti.

İnsan hayatını ve ekosistemi bir damla petrol uğruna hiçe saydıklarını belirten Topçu, "76 yıl önce sivil insanlara uygulanan vahşete bakıldığında, 'Derebeyi ve Sömürge Medeniyetini' temsil eden vandalların, insan hayatını ve ekosistemi bir damla petrol uğruna hiçe saydığı günümüz dünyası göz önüne alındığında, insanlığın 'Nizam ve Merhamet Medeniyeti'nin varisi Türk'ün yeniden tarih sahnesindeki şerefli yerini almasına ne kadar çok ihtiyacı olduğu aşikardır. Biz layık olalım inşallah, Rab'bimiz de kudreti ile 'ol' deyiversin Habib'i hürmetine" açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan yerlileriyle (Kızıl Derililer) ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 4 Temmuz 1776'dan 1911 yılına kadar katliam, soykırım ve zulüm açıklamalarını hatırlatan Topçu, "ABD Başkanı Joe Biden, güya 'bağ bağışlamış oldu' ama tarihlerindeki ve bugün yaptıkları çok sayıdaki soykırımları saymaya yaşı gereği nefesi yetmedi" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığı 'Mezarsız Ölülerle' Tanıştırdılar"

ABD'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombaları atarak insanlığı mezarsız ölülerle tanıştırdıklarını belirten Topçu, 76 yıl önce ABD yönetimi tarafından siviller hedef olarak seçilmiş ve orantısız askeri güç bu insanların üzerinde kullanılmıştır. Dün emperyalist emelleri için nükleer silah kullanarak insanlığa ve doğaya karşı jenosit suçu işleyenler, bugün de aynı suçu dünyanın birçok yerinde özelikle de ülkemizde ve bizim medeniyet coğrafyalarımızda konvansiyonel silahlarla donatıp, üç buçuk sente kiraladıkları piyonları ile yapmaktadırlar" diye konuştu.

Yerli Düşünce Derneği olarak Japon sivil halkını saygıyla andıklarını dile getiren Topçu, "Günümüzde insanlığa ve doğaya karşı işlenen insanlık suçlarına bütün iyi insanların 'Artık Yeter' demesini diliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı