Son dakika haberi... Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Ata'mızın hatırasına hep birlikte sahip çıktık"
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Son dakika haberi... Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: "Ata'mızın hatırasına hep birlikte sahip çıktık"

Son dakika haberi: Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yapımı devam etmekte olan 'Atatürk Evi' inşaatını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Son dakika haberi... Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt:
18.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:01

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yapımı devam etmekte olan 'Atatürk Evi' inşaatını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Sarıkurt, "Ata'mızın hatırasını yaşatacak bu projeyi hayata geçiriyor olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak adına Çorlulu vatandaşların da desteğiyle yükselen 'Atatürk Evi' inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan Atatürk Evi projesinin yapımına 10 Kasım 2019'da gerçekleşen temel atma töreninin ardından başlanmıştı. Pandemi sebebiyle bir süre yapımına ara verilen Atatürk Evi'nin inşaat çalışmaları yeniden başlandı.

Başkan Sarıkurt inceleme yaptı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve ekibi, kaba inşaatı biten Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yaptığı açıklamada Atatürk Evi'ne bağış yapan kuruluşlar ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Sarıkurt, "Atatürk Evi'mizin inşaatını üstlenen kişi ve kurumlara ayni yardımları için çok teşekkür ederim" dedi.

"Atatürk Evi projesine başladığımızda Çorlu Ata'sı için tek yürek olacak" sözlerini anımsatan Başkan Sarıkurt, "Projemizi ayni ve nakdi yardımlarla destekleyen, Atatürk'ün doğduğu evi kentimizde görebilecek olmanın sevinciyle arayan soran, heyecanımıza ortak olan, bizleri cesaretlendiren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kentimiz için, Ata'mız için tek yüreğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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