Son dakika haberi | "Çocuk gözünden Ramazan" resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Çocuk gözünden Ramazan" yarışmasında kazananlar belli oldu.

AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Çocuk gözünden Ramazan" yarışmasında kazananlar belli oldu. Ödüllerin sahipleriyle buluştuğu törende 9 resim dereceye girdi.

AK Parti Kasın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca, geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini çocukların resimle anlatması, kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesi ve sanatla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi için resim yarışması düzenledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Çocuk gözünden Ramazan" resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Jüri heyeti çocukların gönderdiği toplam bin 93 resmi tek tek inceleyerek dereceye girenleri belirledi. Üç ayrı kategoride değerlendirilen resimler arasından 9'u seçildi, 50 resim ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Farklı kategorilerdeki birincilere tam altın, ikincilere bisiklet, üçüncülere ise scooter verildi.

"Çocukların kültürle, sanatla ilişkileri çok önemlidir"

Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bir sanat etkinliğinin sona erdiği ve sergilendiği bir gün içerişindeyiz. Bu eserleri çocuklarımızın yapmış olmasının çok daha büyük bir anlamı vardır. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki çocuklarımızın gelişiminde ülkeleri, aileleri ve milletimiz için, kendi kimliklerini kişiliklerini geliştirirken, kültürle, sanatla, sporla olan ilişkileri çok önemlidir. Bu farkındalığı oluşturacak çalışmayı yaptığı için kadın kollarımız teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her çocuk ressam olarak doğar"

AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Av. Rabia İlhan ise, "Sevgili hocalarımızın da ifade ettiği gibi, her çocuk ressam olarak doğar. Önemli olan bunu ileriye kadar devam ettirebilmektir. Bizler günlük hayatımızda birçok şeyi es geçerken, bugün minik ellerin yüce gönülleriyle kendi hislerinin tercümanı olduk. Bu anlamda, ödül almaya hak kazanan kıymetli yavrularımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Dört buçuk yaşında İstiklal Marşı'nın on kıtasını okudu

Hediyelerin sahiplerine verilmesinin ardından, Anaokulu kategorisinde birincilik ödülü alan dört buçuk yaşındaki Elif Su Bakır sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nın on kıtasını okudu. Minik Elif'in bu performansı salonda bulunanlardan alkış aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı