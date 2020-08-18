Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
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Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra tabancayla intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki genç kız, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
18.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:25

Batman'da M.O.'nun (24) cinsel saldırısına maruz kaldığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtilen 18 yaşındaki İ.E. 33 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 16 Temmuz günü, Beşiri ilçesinde meydana geldi. İ.E., ailesiyle yaşadığı evde, M.O. isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatan mektup bırakarak, kime ait olduğu öğrenilemeyen tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından kanlar içinde bulunan İ.E., Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İ.E. tedavi altına alınırken, aile, mektupta adı geçen M.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E., bu sabah doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
DİRİLİŞ: m. o i serbest bırakan savcı gerkçesini de açıklasın ki kamu oyu olarak rahatlayalım. Aksi takdirde vicdanımız rahat değil.
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ÇULSUZ: ne olacak şimdi yapanın yanına kar kalacak çocuğa yazık oldu
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