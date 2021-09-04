Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
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Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü Adana'da aile içi çıkan kavgada cinnet getiren bir kişi önce babasını dövdü ardından pompalı tüfekle kardeşine ateş ederek öldürdü.

Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

ADANA - Adana'da aile içi çıkan kavgada cinnet getiren bir kişi önce babasını dövdü ardından pompalı tüfekle kardeşine ateş ederek öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli suç aletiyle birlikte kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö. ile kardeşi Cihan Ö. sözlü olarak tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Bir anda cinnet getiren Kahraman Ö., babası Abdul Vahap Ö.'yü dövmeye başladı. Daha sonra Kahraman Ö., araya girmek isteyen kardeşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Darp yaralısı baba Abdul Vahap Ö. Yüreğir Devlet Hastanesine silahla yaralanan Cihan Ö. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cihan Ö. kurtarılamadı. Cihan Ö.'nün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Abdul Vahap Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren Kahraman Ö.'yü yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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