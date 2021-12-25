Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor.