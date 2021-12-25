Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
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Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdü.

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BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - Bahçelievler'de cinnet getiren bir baba, 7 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçakla öldürdü. Kendisine de zarar veren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen babanın tedavisi sürüyor.

Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber! Bahçelievler'de cinnet getiren baba 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü

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İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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