Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi
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Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi

03.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:19

Antalya'da aranan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere ateş açtı. Olayda bir polis şehit oldu. Şehit düşen 3 çocuk babası polis memuru için tören düzenlendi. Şehidimizin oğlu, Türk bayrağına sarılı tabutunun karşısına geçip selam durdu ve tören bitene kadar elini indirmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin bulunduğu otele baskın düzenledi. Polisi gören zanlı, havalandırma boşluğunun olduğu alana girerek kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Yaralanan polislerden birisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Cinayet zanlısı Muhammet Karataş tarafından şehit edilen 3 çocuk babası polis memuru Barış Göl (40) için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Öksüz ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

"HAKKIM BİR KERE DEĞİL, MİLYON KERE HELAL OLSUN"

Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Osman, annesi Medine, hemşire eşi Gülşah ve çocuklarını Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol teskin etmeye çalıştı. Şehit polis memurunun babası Osman Göl, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Hakkım bir kere değil, milyon kere helal olsun" dedi.

TÖREN BİTENE KADAR BABASININ TABUTUNA SELAM DURDU

Şehidin en küçük çocuğu olan kızı Güneş, törene kundakta yakınlarının kucağında katılırken, büyük oğlu Osman Göl ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun karşısına geçip selam durdu. Küçük Osman, tören bitene kadar elini indirmedi. Diğer oğlu Kaan'ı ise annesi Gülşah Göl teskin etmeye çalıştı. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua ettirmesinin ardından şehidin ailesi tabuta sarılıp öptü, Gülşah Göl, eşini "Kahramanım" diyerek uğurladı.

Törenin adından Barış Göl'ün cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi.

Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi
Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi
Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi
Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi
Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi
Şehidimizin evladı, babasının tabutunun karşısına geçip selam durdu! Tören bitene kadar elini indirmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları (1)
TAYYAR DURDEN: Şehidimize Allah rahmet eylesin; Yaradan yakınlarına sabır versin. Ciğersizler yüzünden fidan gibi, cevher gibi yiğitler giriyor toprağın altına. . .
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