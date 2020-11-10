Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada

10.11.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:53

Çin'in Dalian kentinde bir çimento kamyonu, park halinde duran minübüsü çarparak, ezdi.

Çin'in Dalian kentinde bir çimento kamyonu, park halinde duran minübüsü çarparak, ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, minibüs sürücüsü şans eseri kutarıldı.

Çin'in Dalian kentinde hızla gelen bir çimento kamyonu, park halindeki minibüse hızla çarptı. Kağıt gibi ezilen minübüs sürücüsü ise şans eseri sağ olarak kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.Çimento kamyonunun sürücüsünün de kazadan yara almadığı ifade edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları hurdaya dönen araçlardan kurtardı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dev iş makinesi, kamyoneti kağıt gibi ezip, geçti
Dev iş makinesi, kamyoneti kağıt gibi ezip, geçti
Azerbaycan Devlet Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtuluşu BUÜ'de kutlandı
Azerbaycan Devlet Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtuluşu BUÜ'de kutlandı
Son dakika: Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Brezilya'daki olayın Çin'in aşısı ile ilgisi yok'
Son dakika: Çin Dışişleri Bakanlığı: "Brezilya'daki olayın Çin'in aşısı ile ilgisi yok"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özge Özder Timur Selçuk Yıldız Tilbe
Spor Babel Ozan Tufan Okan Buruk Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 15:53:03. #1.15#
title