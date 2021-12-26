Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları sezon için atlarını nallamaya başladı - Haberler
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Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları sezon için atlarını nallamaya başladı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da Çıldır Gölü kısmen donunca sezona hazırlanan atlı kızakçılar da buz üstünde koşturacakları atlarını nallamaya başladı.

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Çıldır Gölü kısmen donunca sezona hazırlanan atlı kızakçılar da buz üstünde koşturacakları atlarını nallamaya başladı.

Ardahan ve Kars arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yazın doğal güzellikleri, kışın da atlı kızak gezintisi ve Eskimo usulü balık avcılığıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Gölün yüzeyi Ardahan kısmında donunca sezona hazırlanan kızakçılar atlarını nallamaya başladı.

Ardahanlı atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, gölün donmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Atları koşturmak ve buza alıştırmak için nalın önemli olduğunu belirten Kılıç, "Gölümüz donmaya başladı artık. Biz de hazırlıklara başladık. 'Atların kar ayakkabısı' diye tabir ettiğimiz nalları ayaklarına çakıyoruz. Çünkü başka türlü buzun üstünde gezinti yapmak zor oluyor. Nal ile at istediği gibi manevra yapabiliyor." dedi.

Kılıç, yerli ve yabancı turistlere doyumsuz manzara yaşatmak için hazırlıkları tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları sezon için atlarını nallamaya başladı

Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları sezon için atlarını nallamaya başladı

Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları sezon için atlarını nallamaya başladı

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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