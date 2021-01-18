Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı
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Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı

18.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:10

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde hava sıcaklığının yeteri kadar soğuk olmaması nedeniyle kısmen eriyip parçalandı.

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, son günlerde hava sıcaklığının yeteri kadar soğuk olmaması nedeniyle kısmen eriyip parçalandı.

Yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzlar yaklaşık bir hafta önce hava sıcaklığının yeteri kadar soğuk olmaması sebebiyle erimeye başladı.

Önceki yıllarda bu dönemde yüzeyi tamamen donduğu için buzla kaplı olan gölün Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkilerindeki buzlar şu sıralar büyük oranda eriyip parçalandı.

Buzların eriyip kırılmasıyla göl yüzeyinde açılan alanda oluşan dalgaların da etkisiyle kıyıya vuran dev buz kütleleri dikkati çekti.

Gölün Kars sınırındaki Akçakale köyü mevkisindeki yüzeyinin ise halen buzla kaplı olduğu gözlendi.

Yetkililer, gölün yüzeyinde mevcut olan buzun da yeterli kalınlıkta olmadığını bildirdi. Bu yüzden vatandaşların buuzun üzerine çıkmasının tehlikeli olacağına işaret edildi.

Kutupları andıran görüntü

Gölbelen köyü sakinlerinden Habip Altundaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını söyledi.

Gölde ocak ayının ortasında buzun erimesine şaşırdıklarını anlatan Altundaş, "Bu manzara bizi hakikaten şaşırttı. Şu an kutupları andıran bir manzara var. Dev buz kütleleri kıyıya vurdu. 57 yaşındayım hayatımda ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştım." dedi.

Altundaş, havaların aşırı soğuk olmadığını vurgulayarak, böyle devam etmesi halinde göl yüzeyinin bu sezon bir daha donmayabileceğini sözlerine ekledi.

Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı
Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı
Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı
Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası kısmen eriyip parçalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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