Son dakika haberi: Charite Hastanesi: "Rus muhalif lider Navalny zehirlenme belirtileri gösteriyor"
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Son dakika haberi: Charite Hastanesi: "Rus muhalif lider Navalny zehirlenme belirtileri gösteriyor"

Son dakika haberi: Almanya'daki Charite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenme belirtileri gösterdiği aktarıldı.

Son dakika haberi: Charite Hastanesi:
24.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:20

Almanya'daki Charite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenme belirtileri gösterdiği aktarıldı.

Rusya'da geçtiğimiz Perşembe günü Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Cinema For Peace adlı vakıf tarafından özel uçakla tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesine getirilmişti. Hastane tarafından bugün yapılan açıklamada Navalny'nin zehirlenme belirtileri gösterdiği belirtilerek, "Doktorlarımız hastaneye geldikten sonra hastayı detaylı şekilde muayene ettiler. Yapılan muayene sonucundaki klinik bulgular kolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılan aktif maddeler grubundan bir madde tarafından zehirlendiğini gösteriyor" denildi.

Navalny'nin yoğun bakım ünitesinde yapay komada tutulduğu aktarılan açıklamada, "Sağlık durumu ciddi fakat hayati tehlikesi bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

Doktorlar bulunan madde ile ilgili yaptıkları açıklamada, Navalny'nin vücudunda bulunan maddenin henüz tam olarak ne olduğunun bilinmediğini, geniş çaplı yeni bir analiz başlatıldığını ifade etti. Vücuttaki toksik maddenin etkisinin bağımsız laboratuvarlar tarafından birkaç kez kanıtlandığını dile getiren doktorlar, Navalny'nin şu anda antidot atropin ile tedavi edildiğini açıkladı. - BERLİN

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Kaynak: İHA

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