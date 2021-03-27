Son dakika haberi... Çerkezköy Kaymakamı Abban hakkında soruşturma açıldı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA (İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. İnce, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir. Korona virüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır. Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı