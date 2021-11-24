Son dakika haberi | Çavdarhisar'ın yöresel lezzeti pancar sapı turşusuna ilgi arttı

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Mart ayında kurulan Aizanoi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçenin kendine özgü lezzetlerinden olan pancar sapı turşusunun hem adını duyurdu, hem de satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine kazanç sağlıyor.

Kooperatif bünyesindeki kadınlar, pancar sapı turşusunu kendi bahçelerinden topladıkları tamamen doğal ürünlerle yapıyor. Ürünler, ilçe merkezindeki Cereller Mahallesi'nde yer alan kooperatif binası ile Aizanoi Antik Kenti'nde açılan stantta satılıyor. Kooperatifin birbirinden lezzetli el emeği doğal ürünleri kooperatife ait sosyal medya platformları aracılığıyla da Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Turşunun Çavdarhisar dışında bilinmediğini söyleyen Aizanoi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Fatma Kazak, "Gelen misafirlere ilk önce ikram ediyoruz. Tattıktan sonra çok beğenip satın alıyorlar" dedi.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki ziyaretçi sayısındaki artışın kendilerine olumlu yansıdığını söyleyen Kazak, "Aizanoi Antik Kenti'nde başlayan çalışmaların, tanıtımların çok faydasını görüyoruz. İlçemize gelen ziyaretçilerle birlikte satışlarımız da arttı. Satışlarımızdan çok memnunuz, çok kazancımız oldu" diye konuştu. - KÜTAHYA