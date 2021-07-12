Bir Dilek Tut derneğinin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti
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Bir Dilek Tut derneğinin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Esma Murat - Haberler | Magazin

Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan Bir Dilek Tut derneğinin başkanı Carole Hakko, 65 yaşında hayatını kaybetti. Cemiyette "İyilik meleği" olarak tanınan ve uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Hakko'nun cenazesi İngiltere'ye götürülecek.

Alan Hakko ve Romina Hakko'nun bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören annesi Carole Hakko, yaşamını yitirdi. Kansere yenilerek vefat eden Carole Hakko'nun cenazesinin İngiltere'ye götürüleceği, cenaze töreni İngiltere'de yapılacak.

"CAROLE HAKKO HER ZAMAN KALBİMİZDE KALACAK"

Make A Wish Derneği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko'nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili "Başkanımız" olarak kalacak."

Carole Hakko hayatını kaybetti
Bir Dilek Tut derneğinin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti
Bir Dilek Tut derneğinin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esma Murat

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