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Son dakika haberi: Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Son dakika haberleri: Çerkeş Organize Sanayi Bölgesine Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 250 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

ÇANKIRI (AA) - Çerkeş Organize Sanayi Bölgesine Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 250 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Çerkeş Belediyesinde yatırımla ilgili protokolün imzalanması amacıyla düzenlenen törende Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında sunum gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, üretim ve istihdamın hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu söyledi.

Çankırı'da hem istihdamı hem üretim seviyesini yukarıya taşıyacak her türlü yatırımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Ayaz, "Yatırımcılarımızın atacağı her türlü adım bizim için çok kıymetli. Onların hiçbir sıkıntı yaşamadan ilimizdeki yatırımı gerçekleştirmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi taahhüt ediyorum." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çerkeş'in stratejik konumuna dikkati çekti.

Çankırı'da sanayileşmeye dönük her türlü atılımı desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Çerkeş, Şabanözü, Korgun, Yakınkent, bu organize sanayi bölgelerimize baktığımızda son dönemlerde yapılan büyük yatırımlarla 10 binin üzerinde vatandaşımızın, hemşehrimizin, işçi kardeşimizin evine ekmek götürdüğüne şahitlik ediyoruz. Bir taraftan Çerkeş'imiz, bir taraftan Kurşunlu'muz ve merkez ilçemiz dahil olmak üzere 12 ilçemizde Çankırı'mız gerçekten ihracat rekorları kıran bir noktaya geldi. Hem ekonomide, ticarette, sanayide hem kültürel anlamda, sosyal yönden Çankırı'mızın çehresi değişiyor."

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın göreve gelmesiyle Çerkeş'te büyük değişim ve dönüşüm gerçekleştiğini dile getirerek, "Bugüne kadar rakam olarak Çankırı'da en büyük yatırımlardan birisi, 2015'ten bugüne kadar olan süreçte Çankırı'da en büyük yatırımlardan birisi, Çerkeş'in de en büyük yatırımı diyoruz. 250 milyon dolar Çerkeş ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sopacı da Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde 11 fabrikanın faaliyet gösterdiğini, 8 fabrikanın da temeli atıldığını anlattı.

Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 1500 kişinin çalıştığını aktaran Sopacı, "Bizler ilçe halkı olarak sanayi ve ilçemizin gelişmesi için her türlü desteği vereceğiz. Buraya kurulan fabrikalar, fabrika sahibi değil, Çerkeş'in öz malıdır. Biz böyle görüyoruz ve her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş ile Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sopacı arasında yatırımla ilgili protokol imzalandı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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