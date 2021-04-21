Son dakika haberi... Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu
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Son dakika haberi... Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu

Son dakika haberi... Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası anma törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla yapılacak.

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası anma törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla yapılacak.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü için 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası anma törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla yapılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde saat 11.00'de başlayacak tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erecek. Ardından Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek.Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü anma törenleri kapsamında 25 Nisan günü sabaha karşı Anzak Koyu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımcıyla saat 05.30'da 'Şafak Ayini' düzenlenecek. Anzak Koyu'ndaki tören, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye adına çelenklerin bırakılmasıyla sona erecek. Saat 09.00'da Yeni Zelanda Anıtı'nda tören düzenlenecek. Saat 10.00'da ise Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtında 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni yapılacak. Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulacak. Saygı Duruşu'nda bulunulacak. İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılmasının ardından 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreniyle birlikte Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen uluslararası anma törenleri son bulacak.


Son dakika haberi... Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu
Son dakika haberi... Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu
Son dakika haberi... Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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