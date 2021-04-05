Son dakika haberi... Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi... Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Göktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Engeci köyünde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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