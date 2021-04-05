Son dakika haberi... Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Engeci köyünde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel