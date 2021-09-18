Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası - Haberler
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Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Son dakika gündem haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi.

Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.

Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

Son dakika haberi... Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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