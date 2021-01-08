Son dakika haberi! Çalıntı bıçakla sokak ortasında 22,5 lira gasba tutuklama
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Son dakika haberi! Çalıntı bıçakla sokak ortasında 22,5 lira gasba tutuklama

08.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:11
Son dakika haberi! Çalıntı bıçakla sokak ortasında 22,5 lira gasba tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çalıntı bıçakla sokak ortasında 22,5 lira gasba tutuklamaKONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otogardaki çay ocağından bıçak çalıp, sokak ortasında Gülay Arslan'ın 22,5 lirasını tehditle gasbeden Serdar Hergül, polis ekiplerince yakalandı.

Çalıntı bıçakla sokak ortasında 22,5 lira gasba tutuklama

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otogardaki çay ocağından bıçak çalıp, sokak ortasında Gülay Arslan'ın 22,5 lirasını tehditle gasbeden Serdar Hergül, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hergül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. Seydişehir Otogarı'ndaki çay ocağına gelen Serdar Hergül, iddiaya göre, "Bana bıçak lazım" diyerek, hızlıca masanın üzerindeki bıçağı çalıp, kaçtı. Hergül, daha sonra sokakta yürüyen Osman Erkek ve Huma Erkek'ten elindeki bıçağı göstererek, para istedi. Çift, bağırarak yardım isteyince Hergül de olay yerinden kaçtı. Bu kez Muhsin Kiremitçi Caddesi'ndeki apartmanın girişinde, işten evine dönen Gülay Arslan'a bıçağı gösteren Hergül, para isteyip, vermezse öldüreceğini söyledi. Hergül, Arslan'dan 22,5 lirayı alarak, olay yerinden kaçtı.Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Serdar Hergül, kısa sürede aynı mahallenin Mili Egemenlik Caddesi'nde suç aleti bıçak ve gasbettiği para ile yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü: -----------------------------------Zanlının adliyeye sevk edilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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