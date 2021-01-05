Son dakika haberi... Çaldıkları motosikletle önce hırsızlık sonra kaza yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Çaldıkları motosikletle önce hırsızlık sonra kaza yaptılar

05.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:59
Son dakika haberi... Çaldıkları motosikletle önce hırsızlık sonra kaza yaptılar

Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan plakasız motosikletin çalıntı olduğunu belirleyen polis, motosiklette bulunan Turan G. ve Çelik K.'nin kazadan önce otomobilden hırsızlık yaptığını tespit etti.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan plakasız motosikletin çalıntı olduğunu belirleyen polis, motosiklette bulunan Turan G. ve Çelik K.'nin kazadan önce otomobilden hırsızlık yaptığını tespit etti. Polisin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat'ın Barbaros Bulvarı'nda 2 Ocak günü Mustafa Arıcan'ın kullandığı 07 AGB 427 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından motosiklette bulunan sürücü ve 1'i kadın 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler uyarılara aldırmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza sebebiyle ters yönden giden kamyonet sürücüsü Mustafa Arıcan'a 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 1336 lira ceza uygulandı.

Kazadan bir süre sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvuran yaralı haldeki Turan G., görevlilere Barbaros Caddesi'nde kaza yaptığını söyledi. Polisler tarafından ifadesi alınan Turan G.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından toplam 5 bin lira ceza verildi.KAZA YAPAN MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTIDün polis merkezine gelen bir vatandaş, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 Ocak Cumartesi günü Yayla Mahallesi'ndeki evinin yanında park halindeki 07 LTY 63 plakalı motosikletinin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Yapılan araştırma sonucunda motosikletin cumartesi sabah saatlerinde Barbaros Bulvarı'nda kaza yapan motosiklet olduğu tespit edildi. Kaza sırasında motosiklette 1'i kadın 3 kişi bulunduğunu belirleyen polis ekipleri Turan G. ve Çelik K.'yi evlerinde gözaltına aldı. Aynı motosiklette bulunan kadının ise olayla ilgisi olmadığı belirlenerek, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.ÇALINTI MOTOSİKLETLE HIRSIZLIK YAPILMIŞPolis merkezinde ifade veren Turan G. ve Çelik K., motosikleti çaldıktan sonra Yayla Mahallesi'nde park halindeki ticari bir araçtan hilti, spiral makinesi, matkap ve 100 metre uzunluğunda uzatma kablosu çaldıklarını itiraf etti.ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIEmniyetteki işlemleri tamamlanan Turan G. ve Çelik K., sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimince 'muhafaza altına alınmış eşyadan hırsızlık' suçundan tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Turan G.'nin trafik kazasındaki yaralanmanın etkisiyle güçlükle yürüdüğü görüldü.8 BİN 100 LİRA SOKAĞA ÇIKMA VE MASKE CEZASIMotosiklet ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında meydana gelmesi nedeniyle Turan G. ve Çelik K.'ye ayrı ayrı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamak suçlarından 4 bin 50'şer liradan toplam 8 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pınar Gültekin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Çaldıkları motosikletle önce hırsızlık sonra kaza yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:05:10. #1.15#
title