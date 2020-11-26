Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

26.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:36
Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir Kovid-19 nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Zülkarneyn Kısık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kısık'ın cenazesi yarın Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Kısık'ın vefatı nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşım, Büyükçekmece Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı Zülkarneyn Kısık, 10 Mayıs 1959'da Ordu'nun Kumru ilçesinde dünyaya geldi. Kısık, Sivas'ın Kangal ilçesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Ordu'nun Perşembe ve Ünye ilçelerinde Cumhuriyet savcılığı, Zonguldak Ereğli'de Başsavcılık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ve Büyükçekmece Başsavcıvekilliği görevlerini yaptı. Evli olan Zülkarneyn Kısık, 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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