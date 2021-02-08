Son dakika haberi: Bursa'da sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu

Gelen son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü günden bu yana mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü günden bu yana mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturdu.

Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi yakınlarında oluşturulan Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na Bursa'da görevli 38 bin sağlık çalışanının her biri adına 1 fidan dikilecek. Bunun yanında salgınla mücadelede görevi başında yaşamını yitiren Uzm. Dr. Yavuz Durmuş, Dr. Cumhur Toker, Dr. Ömer Akalın, hemşire Emine Ezen, şoför Kenan Güngör ve hizmetli Mehmet Çalışkan adına da yüzer fidan toprakla buluşturulacak.

Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na ilk fidanlar törenle dikildi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile sağlık çalışanları katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, her ne kadar rakamlar düşüş eğiliminde olsa da salgın sürecinin etkilerini hala sürdürdüğünü hatırlattı.

Mücadelede belediyeler, emniyet, jandarma teşkilatı ve tüm kamu kurumlarının önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Pandeminin kahramanları dediğimiz sağlık çalışanları ilk günden beri üstün bir gayret ortaya koyuyorlar. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıp otellerde pansiyonlarda kalarak 'Bir canı daha kurtarabilir miyim?' diye fedakarca çalışıyorlar. Onlar için ne yapsak azdır. Orman Bölge Müdürlüğümüzle iş birliği yaparak onların isimlerini bu hatıra ormanında ölümsüzleştirmek istedik. Ben bu mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, görevi başında olanlara da sağlıklı bir ömür temenni ediyorum."

Yavuzyılmaz da her ne kadar ön cephede sağlık çalışanları olsa da belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, iş adamları gibi toplumun tüm kesimlerinden önemli bir lojiktik destek aldıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının görevlerini hiçbir karşılık beklemeksizin yaptıklarını vurgulayan Yavuzyılmaz, "Burada olduğu gibi sağlık çalışanlarının hatırlanması, farkına varılması sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını hissettirecektir. Gücümüze güç katacaktır. Bu nedenle projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının her birinin bir kahraman olduğunu ifade eden Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise Büyükşehir Belediyesinin bu anlamlı projesine destek vermekten duydukları memnuniyeti vurguladı.

Protokol üyelerinin sağlık çalışanlarıyla fidan dikmesinin ardından, adlarına fidan dikilen Dr. Serkan Balcı, acil tıp teknisyeni Sevilay Gürdoğar, Esra Karabıyık, hemşire Dilara Balar Ekici ve UMKE görevlisi Ozan Küçük'e belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler