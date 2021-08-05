Son dakika haberi: Bursa'da orman yangınına tedbir için ana yolu trafiğe kapatıp tellere bakım yaptılar
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Son dakika haberi: Bursa'da orman yangınına tedbir için ana yolu trafiğe kapatıp tellere bakım yaptılar

Son dakika haberi: Bursa'da orman yangınına tedbir için ana yolu trafiğe kapatıp tellere bakım yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bursa'da son 5 yılda iki kez büyük orman yangını çıkan Mudanya ilçesi Göynüklü ve Bademli köyleri arasında yüksek gerilim hatlarında bakım yapıldı.

Bursa'da son 5 yılda iki kez büyük orman yangını çıkan Mudanya ilçesi Göynüklü ve Bademli köyleri arasında yüksek gerilim hatlarında bakım yapıldı. Ormanın ve karayolunun üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarındaki bakım sırasında Bursa Mudanya yolunda trafik 3 kez kapatıldı.

Bursa'yla Mudanya ilçesinin ulaşımını sağlayan ana yol çift taraflı biranda kesildi. Uzun süre açılmayan yol sebebiyle sürücüler kontak kapatıp yolun açılmasını bekledi. Kapanan yol sebebiyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarının kontağını kapatan sürücüler araçlarından inip yolun neden kapandığını anlamaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika polis ekipleri tarafından çift taraflı kapatılan yolun üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerinin bakımı sebebiyle yolun güvenlik amaçlı kesildiği anlaşıldı.

Tellerin bakımının yapılmasının ardından yol ulaşıma tekrar açıldı.

Öte yandan 2015 ve 2018 yıllarında aynı bölgede iki büyük orman yangını çıkmış ve bölge orman ekiplerince yeniden ağaçlandırılmıştı.

(Burak Türker - Samet Doğru/İHA)

Son dakika haberi: Bursa'da orman yangınına tedbir için ana yolu trafiğe kapatıp tellere bakım yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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