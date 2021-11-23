Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı

İSTANBUL (DHA) - KISA sürede yüksek Kar vadeden Ponzi Piramit isimli saadet zinciri sistemi ile parasını verdiği Mine Mumcu tarafından dolandırıldığını ileri süren oyuncu Burcu Kıratlı, şikayetçi sıfatıyla mahkemede ifade verdi. Kıratlı, "Toplam zararım 550 bin lira. Şikayetçiyim. Paramı bana söylediğinden farklı şekilde kullanıp, paramı geri vermemiştir" dedi. Kıratlı'nın eşi Sinan Akçıl da duruşmada tanık olarak ifade verdi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen sanık Mine Mumcu katılmadı. Duruşmada, şikayetçi Burcu Kıratlı hazır bulundu.

SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI