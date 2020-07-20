Son dakika haberi | Burak Mahallesi'nde Yeni Pazar yeri Son dakika haberine göre Burak Mahallesi'nde yapımı devam eden ve toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip pazar yeri inşaatını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İnşallah en kısa sürede, bayramdan sonraya yetişebilecek şekilde milletimizin hizmetine girmiş olacak" dedi.

Burak Mahallesi'nde yapımı devam eden ve toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip pazar yeri inşaatını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "İnşallah en kısa sürede, bayramdan sonraya yetişebilecek şekilde milletimizin hizmetine girmiş olacak" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, mahalle kültüründe çok önemli bir yere sahip olan pazar alanlarını fonksiyonel olarak daha kullanışlı hale getirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapımını tamamlayarak halkın hizmetine sunduğu çok sayıda pazar yerinin yanı sıra ilçeye yeni pazar yeri alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Burak Mahallesi'ne yapılan pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi, yapıyla ilgili bilgi aldı. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte incelemede bulunan Rıdvan Fadıloğlu, Burak Mahallesi'ndeki pazar yerinin toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi. Pazar yeri içerisinde; zabıta kontrol odası, mescit ve bay-bayan WC bulunacağı bilgisini veren Başkan Fadıloğlu, pazar yerinin yanında 120 araçlık otopark alanı da yer alacağını kaydetti.

Temiz ve nezih ortamda alış veriş

Gerçekleştirdiği incelemelerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Şehitkamil Belediyesi olarak Gazikent bölgesinde Burak Mahallesi ve Belkıs Mahallesi arasında olan bölgede vatandaşlarımızdan pazar yeri talebi vardı. Tabi çok önceden bu yeri planladık ama uzun süren bir mahkeme süreci oldu. Bu bölgedeki mahkemeyle ilgili çalışmalar tamamlanınca hemen devreye girdik ve yapım faaliyetlerine başladık. İnşallah en kısa sürede, bayramdan sonraya yetişebilecek şekilde milletimizin hizmetine girmiş olacak. İnkişaf etmiş olan mahallelerimizde yoğunluk, nüfus yoğunluğu arttığı müddetçe gelen talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Şehitkamil'de şu anda 12 tane çelik çatılı pazar yeri var. İnşallah burası, 13'üncüsü olacak. Tabi bunları her noktaya yapmak istiyoruz ama her noktada otopark problemi olduğu için otopark problemini çözmediğimiz yerde pazar yeri düzenlemesi yapamıyoruz. Şu andaki bulunduğumuz yerin iki tarafında da yine otoparklarla rahatlıkla ulaşabilecek, yine ulaşım aksı olarak ana arterin üzerinde vatandaşlarımızın gelebileceği bir nokta. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA