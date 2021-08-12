Son dakika haberi! Bucak'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaş, yaşadığına seviniyor
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Son dakika haberi! Bucak'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaş, yaşadığına seviniyor

Son dakika haberi! Bucak'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaş, yaşadığına seviniyor
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında evi yanan Ali Karadaş, canlarını kurtardıklarına sevindiklerini söyledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında evi yanan Ali Karadaş, canlarını kurtardıklarına sevindiklerini söyledi.

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Ali Karadaş (54), AA muhabirine, çocuğunun okulu nedeniyle bazen ilçe merkezinde bazen de köyde durduklarını belirtti.

Önceki gün gündüz saatlerinde yangın başladığında ilçe merkezinde bulunduğunu aktaran Karadaş, haberi alınca köyüne koştuğunu dile getirdi.

Evini yanarken gördüğünde çok üzüldüğünü aktaran Karadaş, kısa sürede tamamen yandığını anlattı.

Karadaş, iş makineleriyle evi söndürdüklerini belirterek, alevlerin arasına girip son anda traktörünü kurtardığını kaydetti.

Anne ve babasının evini kurtardıklarını anlatan Karadaş, "Annemi, babamı ve yeğenim evden çıkardık. 10 keçimiz yandı. En azından canımızda bir şey yok, canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Evimiz, anılarımız, hayallerimiz yandı. Devletimize Allah zeval vermesin, dünden beri uçaklar helikopterler olmasa bu yangını söndüremezdik." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi! Bucak'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaş, yaşadığına seviniyor
Son dakika haberi! Bucak'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaş, yaşadığına seviniyor
Son dakika haberi! Bucak'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaş, yaşadığına seviniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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