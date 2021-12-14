Son dakika haberi... Bu tepsiyi servet verseler de satmıyor

BURSA (İHA) - Bursalı usta, 1970 yılında ıhlamur kütüğünü oyarak yapıp, nakış nakış süslediği ahşap tepsiyi, kaç para verilirse verilsin kesinlikle satmıyor. Dükkana gelenlerin büyük ilgisini çeken ıhlamur tepsi göz kamaştırıyor.

Bursa'da 60 yıldır ahşap malzemelerden süs eşyaları yapan yakma sanatı ustası Bedri Karalar, ıhlamur ağacından yaptığı tepsiye gözü gibi bakıyor. Karalar, bu kıymetli eseri kaç para verirlerse versinler kimseye satmadığını söyledi. Üzerinden tam yarım asır geçen ıhlamurdan yapılma tepsi, normal ahşap malzemeler gibi ne zamanla çatlıyor, ne de kurtlar tarafından yeniyor. Üzeri nakış nakış süslenen tepsi, Karalar'ın iş yerine gelen herkesin büyük ilgisini çekiyor.

76 yaşındaki ahşap ve yakma sanatı ustası Bedri Karalar, "Ben bu tepsiyi 1970 yılında ıhlamur ağacından yaptım. Bu eser yekpare bir tabaktır. Bu eser, hem tahta ıhlamurdan bir ağaç tepsi, hem de bir dekorasyon, yakma sanatı ürünüdür. Eserimi 50 yıldır evimde saklıyordum. Şimdi dükkanımda sergilemek için getirdim. Bu eserimi kaç para verilirse verilsin kesinlikle satmıyorum. Sadece hatıra olarak saklıyorum. Yakma sanatı ile yaptığım, tamamen kendi eserim. Ekli değil, yekpare, yani tek parçadan oluşan bir tabaktır. Ayrıca bütün tarihi eserlerin kapıları oyma olarak da ıhlamur ağacından yapılıyor" dedi.

(Ahmet Melih Şensöz/ İHA)

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