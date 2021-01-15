Son dakika haberi | Bu sorunu yaşayan her 3 erkekten 1'i depresyonda

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erkeklerde en sık görülen cinsel sağlık sorununun erken boşalma olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Erken boşalma yaşayan üç erkekten biri depresyonda, bu durumdan etkilenen her 10 kadından 4'ü de cinsellikte haz alamama sorunu yaşıyor.

Erkeklerde en sık görülen cinsel sağlık sorununun erken boşalma olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Erken boşalma yaşayan üç erkekten biri depresyonda, bu durumdan etkilenen her 10 kadından 4'ü de cinsellikte haz alamama sorunu yaşıyor. Bu çiftlerin ortak sorunudur ve tedavisi vardır" dedi.

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerde en sık görülen cinsel sorunlar arasında olan erken boşalma hakkında açıklama yaptı. Birçok kişinin bu sorunu konuşmaktan ve tedavi olmak için doktora başvurmaktan çekindiğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Sağlıklı bir boşalma süresi hem erkek hem de eşinin cinsellikten tam keyif alması için önemli. Hızla gerçekleşen ve çiftin mutluluğunu azaltacak kısalıktaki boşalma süresi tatminsizlik, hayal kırıklığı, moral bozukluğu yaratabiliyor" diye konuştu.

STRES, ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Erken boşalmanın çiftlerin ortak sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, "Ortak tatmini azaltacak kadar kısa sürede boşalmanın gerçekleşmesi durumunda hem kadın hem de erkeğin cinsellikte aldığı haz azalıyor. Erken boşalan erkeklerde stres, özgüven eksikliği, hayal kırıklığı, utanç, endişe hisleri oluşabiliyor. Eşleri erken boşalan kadınlarda cinsel birleşmeden alınan zevk ve orgazmik hisler azalabiliyor. Hatta erken boşalma yaşayan üç erkekten biri depresyonda iken on kadından dördü de cinsellikte haz alamama sorunuyla karşı karşıya. Bu durum kadınlarda ilerleyen dönemde cinsellikten soğuma ve cinsel isteksizlik yaratabiliyor" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

"EŞİNİZLE KONUŞUN VE YARDIM ALIN"

Pek çok kadının, eşlerinin özgüvenini zedelemekten veya duygularını incitmekten korktuğunu belirten Prof. Dr. Hattat, "Çoğu kadın erken boşalmanın zamanla geçeceğini düşünüyor. Zamanla kadınlarda 'Hep kendi zevkini düşünüyor, hiç benim tatminime önem vermiyor' şeklinde düşünceler ve eşe karşı öfke oluşabiliyor. Erkek sorunu görmezden geliyorsa öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı hisleri artıyor. Cinsel problemler ilişki çatışmalarına dönüşüyor. Oysa erkek kendi zevkine önem verdiğinden değil boşalmayı kontrol edemediği için erken boşalır. Bu tip yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için eşinizle konuşun ve mümkün olduğunda kısa sürede yardım alın" dedi.

SORUNU TETİKLEYEN ETMENLER

Erken boşalmanın bir erkeğin ilk ilişkisinden itibaren oluşabileceği gibi sonradan da gelişebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Halim Hattat, "Özellikle genç erkeklerde ilk cinsel ilişkinin etkisi, başkaları tarafından fark edilmemek için hızlı mastürbasyon yapmayı alışkanlık edinmek, performansla ilgili endişeler, suçluluk hissi, aşırı gerginlik ve deneyimsizlik erken boşalmayı tetikleyebiliyor. Çoğu zaman, erkeğin cinsel deneyimlerinin sayısı arttıkça refleksini kontrol etmeyi öğreniyor. Ancak bazı zamanlarda, bu refleks kontrol edilemiyor" diye konuştu.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA DİKKAT!

Prof. Dr. Hattat, "Boşalma hem psikolojik hem de fizyolojik faktörlerin birleşimiyle erken oluşuyor. Sonradan erken boşalma gelişen kişilerde ise en önemli risk faktörü sertleşme problemi. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları ya da prostat gibi ürolojik sorunlarda, tiroit problemi gibi hormonsal problemlerde ve bazı sinir sistemi kaynaklı sıkıntılarda da erken boşalma görülüyor. Bu nedenle erken boşalmanın altında yatan olası organik risk faktörlerini de araştırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Erken boşalmanın altında yatan organik ve psikolojik faktörleri bulmak için ayrıntılı bir sağlık öyküsüne ek olarak, fiziksel muayene ve bazen de ileri tanı tetkiklerinden yararlandıklarını belirten Prof. Dr. Hattat, "Altta yatan organik bir neden bulunduğunda, öncelikle bu sebep ortadan kaldırıyoruz. Bu noktadan sonra erken boşalmanın tedavisini sistemik ve lokal ilaçlar ve cinsel terapi egzersizleriyle yapıyoruz. Uzun etkili veya ilişki öncesi kullanılan haplar ile boşalma süresinde 2-8 kat arası uzama sağlanabiliyor. Erken boşalmaya eşlik eden sertleşme sorunu da bulunuyorsa, bu şikayete yönelik tedavi de veriliyor. Her erkek dönemsel olarak erken boşalma yaşayabilir. Ancak bu sorun cinsel ilişki denemelerinin yarısından fazlasında meydana geliyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı