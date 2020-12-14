Son dakika haberi: Bu köye aylardır 'korona virüs' giremedi
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Son dakika haberi: Bu köye aylardır 'korona virüs' giremedi

14.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:48
Son dakika haberi: Bu köye aylardır 'korona virüs' giremedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı 63 nüfuslu Camili köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs (Covit-19) vakasına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı giriş çıkışları bariyer ile kapatıp 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı 63 nüfuslu Camili köyünde şimdiye kadar hiç koronavirüs (Covit-19) vakasına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı giriş çıkışları bariyer ile kapatıp 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Camili köyü bugüne kadar korona virüsle hiç tanışmadı ve çevrede örnek köy olarak gösterildi. Camili köy halkı önlem olarak köye virüslü kimsenin girmemesi ve korona virüs getirmemesi için gönüllü olarak sıra ile köyün giriş ve çıkış yollarına bariyer kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eskişehir'de de 120'ye yakın nüfusunun olduğu öğrenilen Camili Köyünün Muhtarı Kenan Kuru, korona virüs ile karşılaşmamalarında en büyük etkeninin aldıkları önlemler olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar köyümüz halkı, korona virüsle tanışmadı ve tanışmak da istemiyor. Köyümüzde korona virüs yoktur. Her gün halkımız köye korona virüs ve ziyaretçi girmemesi için 24 saat köyün girişinde sıra ile gönüllü olarak nöbet tutmaktadırlar" dedi.

"Köyümüzde birbirimize gelip gitmiyoruz"

Kenan Kuru ayrıca, köye dışarıdan giriş çıkışlarında kontrollü bir şekilde sağlandığını ve önlemlerin üst seviyede olduğunu dile getirerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Köyümüze dışardan birisi kendi yakınını ziyarete gelecekse, hemen ateşini ölçüyoruz ve HES kodunu kontrol ediyoruz. Köyümüze gelen ziyaretçi olursa 'hemen işini gör ve bu köyden ayrıl' diyoruz. Ama köyümüze yabancı kişiler gelirse, korona virüse önlem olarak köyümüze asla sokmuyoruz. Köyümüzde birbirimize gelip gitmiyoruz. Herkes kendi evinde oturuyor. Bu uygulamada taviz vermiyoruz. Köyümüzde korona virüse önlem olarak yaptığımız uygulamadan dolayı köylümüz evlerinde korona virüssüz olarak huzur içinde yaşıyor. Bu örnek uygulamayı yeni oluşturduk. Köyümüz Emirdağ'ına 25, Eskişehir'e 85 kilometre mesafededir. Köyümüzde kışın 63 kişi, yazın ise 80 kişi yaşıyor." - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi: Bu köye aylardır 'korona virüs' giremedi
Son dakika haberi: Bu köye aylardır 'korona virüs' giremedi
Son dakika haberi: Bu köye aylardır 'korona virüs' giremedi
Son dakika haberi: Bu köye aylardır 'korona virüs' giremedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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