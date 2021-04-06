Son dakika haberi! Bozyaka Hastanesinde ilk kez kapalı yöntemle yemek borusu mide bileşim yeri kanseri ameliyatı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kapalı yöntem uygulanarak yemek borusu mide bileşim yeri kanseri ameliyatı (Ivor Lewis Özofajektomi) yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kapalı yöntem uygulanarak yemek borusu mide bileşim yeri kanseri ameliyatı (Ivor Lewis Özofajektomi) yapıldı.

Muş'ta rahatsızlanan 73 yaşındaki Sadettin Kaya, rahatsızlanması üzerine çocuklarının yaşadığı İzmir'e geldi.

SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Kaya'ya yapılan testlerde yemek borusu mide bileşim yeri kanseri teşhisi kondu.

Hastane başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Çalık ile Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan, Kaya'ya hastanede ilk kez kapalı yemek borusu mide bileşim yeri kanseri ameliyatı yapmaya karar verdi.

Kaya, 8 saat süren ameliyatla kanserden kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

Doç. Dr. Bülent Çalık, yaptığı açıklamada, yemek borusu ile midenin birleşim yerindeki kanserlerde hem karından hem de göğüs bölgesinden yapılacak kapalı yöntemle yapılan ameliyatların hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırdığını ve ameliyat sonrası oluşabilecek birçok komplikasyonun en aza indiğini söyledi.

Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan ise ameliyattan bir gün son hastalarının yürümeye başladığını, kısa sürede iyileşmesinin ardından hastalarının taburcu edildiğini kaydetti.

Saadettin Kaya da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğu ifade ederek, "Yaşımın ileri olması nedeniyle açık ameliyattan çok korkuyordum. Kapalı ameliyat sayesinde kısa sürede sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler