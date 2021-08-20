Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel bölgesine ilk giden sağlık ekipleri 17 kişiyi kurtardı

Son dakika haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine ilk ulaşan sağlık ekipleri, 17 vatandaşı sel sularının içinden çıkardı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine ilk ulaşan sağlık ekipleri, 17 vatandaşı sel sularının içinden çıkardı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta sel yaşandığı bilgisini alan Kastamonu Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu ile UMKE ekibinden İsmail Cem Boyacı ve Furkan Karaaslan, bölgeye ulaşmak için harekete geçti.

İlçeye ulaşan ilk ekip olan sağlıkçılar, mahsur kalan 17 kişiyi gerek araç yardımıyla, gerekse sırtlarında taşıyarak sel sularından kurtarmayı başardı.

Kastamonu UMKE Ulaştırma Birim Sorumlusu Furkan Karaaslan, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Afet Birim Sorumlusu Oğuzhan Bozoğlu'ndan selden Bozkurt ilçesinin çok fazla etkilendiği bilgisini aldıklarını söyledi.

Hemen hazırlıklara başladıklarını belirten Karaaslan, "Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu ve İsmail Cem Boyacı arkadaşımızdan oluşan 3 kişilik ekiple yola çıktık. Devrekani ilçesini geçtikten sonra yoğun bir konvoy vardı. Sel, heyelanlar oluşturuyordu. Bize yolun tam anlamıyla güvenli olmadığı söylendi. Denememiz gerektiğini düşünerek, arkamızdan bir kepçe gelirse ilçeye ulaşabileceğimizi söyledik. Belli bir noktaya geldikten sonra heyelanlar ve yağmur artmıştı." dedi.

İlerledikçe zaman zaman yolun çöktüğünü anlatan Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Durursak heyelana maruz kalabileceğimi düşündük. Geri dönmemizin riskli olduğu kararını verdik. Bozkurt'a geldiğimizde keşif yaptık. Vali beye, ilçe hakkında bilgi geçtik. Hastaneyi değerlendirdik. Fatih hocamız ve Oğuzhan Bozoğlu'nun uygun görmesiyle ilçeye girdik. İlçe balçıktı. Şerifoğlu ile biz ayrıldık. O, bölgede koordinasyonu yapıyordu. 6 vatandaşı Sağlık Bakanlığına ait araçla kurtardık. Son hastaları almaya gittiğimizde su şiddetini artırmıştı ve aracı riske atmak istemedik. Diğer arkadaşımla birbirimize kenetlenerek ağırlık noktamızı artırdık. Suya direnç uygulayarak 4 hastayı o şekilde aldık. Ayaklarında platin olan yaşlı hastalardı. Daha güvenli bir noktaya bıraktık, tekrar alana geldik. Mehmet Fatih hocam da kepçe ile 7 kişi aldı. Bu şekilde 17 kişiyi sel bölgesinden çıkardık."

Kastamonu UMKE personeli olarak 1 Ağustos'ta Antalya'ya yangın bölgesine gittiğini dile getiren Karaaslan, "Oradan geldikten sonra Azdavay'da nöbetteyken sel oldu. Direkt buraya geldik. Zor ve uykusuz bir süreç ama Sağlık Bakanlığı personeli olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor