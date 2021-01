Son dakika haberi: Bolvadin'de 10 iş yerinin yandığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi (2)

VEYSEL EROĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZA BİLGİ ARZ EDECEĞİM

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Bolvadin ilçesinde yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek, esnafla görüştü. Kaymakam Adem Öztürk, Bolvadin Belediye Başkanı AK Parti'li Fatih Kayacan ve AFAD Müdürü Mehmet Buldan ile diğer yetkililerden bilgi alan Veysel Eroğlu, "Burada aşağı yukarı 31 bağımsız bölümden oluşan dükkanların 16'sında hasar var. Kimisi yıkıldı, kimisi büyük hasar. Ama can kaybı olmaması gerçekten sevindirici. Çünkü mal kaybının çaresi vardır. Devletimiz güçlüdür. Bunu takip edeceğiz, gerek kaymakamımız, belediye başkanımız, biz buradayız, AFAD ekipleri burada. Tespitler yapıldı. Buradaki arkadaşlar, mal sahipleri, hissedarlar başkanımıza gelsinler, çok hızlı bir şekilde bütün hepsinin tamamen imza vermeleri halinde projeleri hızla hazırlanacak. Başkanımla konuştuk, bütün imzalar tamamlandıktan sonra dükkanlar 90 gün içinde teslim edilecek. Burası tarihi eser olduğu için kendileri zaten tek başına çivi bile çakamazlar. Tarihi eserle ilgili konuyu da biz hepimiz takip edeceğiz. Hızlı bir şekilde koruma kurullarından geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Can kaybı olmaması dolayısıyla sevindik, mal kaybına üzülüyor insan tabii. Her şeyden önce ilk sorduğumuz sual 'Can kaybı var mı?', yok Allah'a şükür. Cumhurbaşkanımıza bilgi arz edeceğim, selamlarınızı söyleyeceğim. Ben de Bolvadin'in bir evladı olarak bunu takip edeceğim. Hemen burayı kaldıracağız" dedi.

'DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİK'Kaymakam Adem Öztürk ise, "Hızlı bir şekilde müdahale ettik. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Hasar tespit çalışmalarına da hızlı bir şekilde başladık. En kısa sürede bunu da sonuçlandıracağız. Devletimiz yaraları en kısa zamanda saracaktır. Kimsenin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.'ACİL TOPLANTI TALEP ETTİM'

Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan da, "Koruma kurullarıyla fotoğrafları paylaştık, acil toplantı talep ettim. Hukuki süreç bize vekaletler tamamlandığından itibaren 90 gün içerisinde ilgili kişilerin yapılarını taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.

