Son dakika haberi... Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu
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Son dakika haberi... Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre - Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu Bolu'da, orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu.

- Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu

BOLU - Bolu'da, orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu.

Bolu'da, son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınları sonrasında kentte olası yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylülerinden oluşan 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu. Seben ilçesinde yangın gönüllüsü olan kişilere Seben Taşlı Yayla Göleti yanındaki orman deposunda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok amaçlı su tankerinin kullanımı, yangına yaklaşma ve müdahale şeklinde uygulamalı eğitimler verildi.

"Bölgemizde bir ilk"

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı uygulamanın bölgede bir ilk olduğunu belirterek, "Yangınlara hassas olduğumuz bu günlerde yangına müdahale etmek için kırsaldaki insanlarımızı orman yangını gönüllüsü yapmak istiyoruz. Bununla ilgili faaliyetlerimiz uzun süre devam etmekteydi. Konuyla ilgili olarak Seben ilçemizin köylülerinin büyük çoğundan rağbet gördük. Kayıtlarını yaptırdılar. Başvuranlara yangınlara nasıl müdahale edecekleriyle ilgili ön bilgi veriyoruz. Bu süreçten sonra kaymakamlığımız ve halk eğitim müdürlüklerimizle birlikte eğitimleri verilip belgelendirilecekler. Bundan sonraki yangınlarda yangın gönüllüsü arkadaşlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün sistemine yangın gönüllüsü olarak kaydedilecek. Çıkabilecek kırsal alan ve orman yangınlarında bu arkadaşlar, belgeli ve yangın ekipman elbiseleri giymek suretiyle yangına müdahale edecekler. Bu şuan bölgemizde ilk oluyor" diye konuştu.

"80 aracımız sürekli devriye atıyor"

Orman yangınlarında gözetim ve denetime ağırlık verildiğini ifade eden Bıyıklı, "13 kulemizde normal şartlarda saat başı çevrime çıkılırken, şu anda yarım saatlere düşürdük. Bölgemizde ve ilimizde bulunan 80 aracımız sürekli devriye atıyor. Bütün şefliklerde ekiplerimizi orman içerisinde yangının çıkabileceği belli noktalarda sürekli hazır kıta bekletiyoruz. Görmüş olduğumuz ufak dumanı bile değerlendirip kısa sürede müdahale ederek söndürüyoruz. Şu ana kadar çıkan küçük yangınları söndürdük ve büyük yangına dönüşmesini engelledik" dedi.

Son dakika haberi... Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu
Son dakika haberi... Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu
Son dakika haberi... Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu
Son dakika haberi... Bolu'da, yangınlara karşı 'Yangın Gönüllüsü' timleri oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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