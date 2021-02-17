Son dakika haber... Lise öğrencileri anne babasını kaybeden çocuklara mektup yazarak yalnız olmadıkları hissettirdi

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Son dakika haberleri... Bolu'da iki lise öğretmeni tarafından hayata geçirilen ve anne veya babasını kaybetmenin acısını yaşamış ilköğretim kademesindeki öğrencilere yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini" projesi tamamlandı.

Bolu'da iki lise öğretmeni tarafından hayata geçirilen ve anne veya babasını kaybetmenin acısını yaşamış ilköğretim kademesindeki öğrencilere yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlayan "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini" projesi tamamlandı.

Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri İlknur Pınarcı ve Celile Öztoprak, anne veya babası hayatta olmayan ya da ebeveynleri boşanan dezavantajlı ilk ve ortaokul öğrencilerinin, eğitim hayatındaki başarı oranını artırmak ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla proje hazırladı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformu üzerinden hayata geçirilen proje kapsamında, ülke genelinde projeye ortak olan 30 ildeki 50 öğretmenin çabasıyla 25 ilk ve ortaokulda dezavantajlı öğrenciler belirlendi.

Projeye destek veren 18 lisede ise dezavantajlı kardeşlerine destek olmak isteyen öğrencilerden oluşan "sevgi ekipleri" kuruldu.

Sevgi ekipleri, 8 rehber öğretmen ve projeye ortak olan okullardaki öğretmenlerle, ilk ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin kalplerine dokunabilmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Süreç içerisinde eğitici, pekiştirici becerileri ortaya çıkaran çalışmalar yürütülerek, rehber öğretmenlerden oluşan ekibin uyguladığı formlar sayesinde çocukların tanındı.

Bazı öğrencilere, hayallerini gerçekleştirebileceğini anlatan mektuplar gönderilirken bazıları için de özel hikayeler yazılarak bu hikayelerin tamamlanması istendi.

Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan lise öğrencileri tarafından uzun süren uğraşlar sonucu hazırlanan çeşitli eğitim materyalleri de dezavantajlı öğrencilere gönderildi.

"Uzakta değiliz cümlesini, kalben ve derin olarak yaşadık"

Matematik öğretmeni İlknur Pınarcı, AA muhabirine, 3 ay önce başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında yüzlerce çocuğun hayallerine ortak olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem kendilerinde hem de toplumda köklü değişikliklere sebep olduğunu dile getiren Pınarcı, "Uzaktan eğitim gibi çok radikal bir hayata adım attık ve uzakta değiliz cümlesini, kalben ve derin olarak yaşadık. Bu projede, bir çocuğun başını okşayacak mesafede olamasak da hayatına dokunabilmenin mucizelerini gördük." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal