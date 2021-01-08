Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

08.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:45

Adana'da ormanlık alanda boğazını kesip, kanını bir kaba akıttığı tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen Yusuf Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.'ye adli ve idari işlem uygulandı.

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.'nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden olmuştu. Adana'da çekilen görüntülerde, Yusuf Y.'nin, boğazını kestiği tavuğun kanını bir kaba akıttığı görülürken, şahıs "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE KANUN İLE CEVAP VERDİ

Yusuf Y.'nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, şahsın cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

KENTE DÖNÜNCE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir dışında olduğu belirlenen Yusuf Y., kente dönmesiyle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Y.'ye 'türbekarlık' ve 'birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet' suçlarından adli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nce de idari işlem uygulandı.

Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Murat Kurum Donald Trump Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç İrem Derici Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Metin Oktay Ersun Yanal Mesut Bakkal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 10:45:19. #1.15#
title