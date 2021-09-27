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Son dakika haberi | Bodrum'da kaza yapan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bodrum'da kaza yapan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu otomobil, reklam panosuna çarptı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu otomobil, reklam panosuna çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 zanlıdan ikisi, kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçede bir süredir hırsızlık şüphelisi olarak aranan E.G. ve K.A'nın içerisinde olduğu otomobilin Bodrum-Turgutreis kara yolunda seyrettiğini fark eden Bodrum Bölge Trafik Denetleme Amirliğine bağlı polisler, aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen araçlarıyla bölgeden kaçmaya çalışan şüpheliler, araçlarıyla yol kenarındaki bir reklam panosuna çarptı.

Yaya olarak ormanlık araziye kaçan şüphelilerden ikisi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında durdurmak istediği şüpheliyle yere düşen polis memuru Gökhan Genç, bacağından hafif yaralandı.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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