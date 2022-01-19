Son dakika haber... Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi

Son dakika habere göre Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildiTBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

Bireysel emeklilikle ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi

Tbmm Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Sanayi Sicil Belgesi'ni haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına Kurumlar Vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,