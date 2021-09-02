Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde 28 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 6'ncı günde kontrol altına alındı.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde 28 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 6'ncı günde kontrol altına alındı.

Yayladere ilçesi Sarıtosun köyü yakınlarındaki ağaçlık bölgede 28 Ağustos günü yangın çıktı. Engebeli arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 1 yangın söndürme helikopteri ile havadan Bingöl, Diyarbakır, Erzurum ve Elazığ Orman İşletme Müdürlükleri, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 110 kişilik ekip de 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye aracı ile karadan müdahale etti. AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Bingöl Şubesi ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün kontrol altına alındı.Ekiplerin söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında
Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Alişan Münir Özkul Derya Baykal Haluk Levent
Spor Diego Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi! Bingöl'deki orman yangını kontrol altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 09:53:35. #1.15#

title