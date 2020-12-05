Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı

05.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:44
Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı

Son dakika gelişmesine göre BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bingöl'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Temizlik görevlileri cadde ve sokakları temizlerken, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Güvenlik güçleri de kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürdü.


Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: Bingöl'de sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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