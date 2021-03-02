Son dakika haberi | Bingöl'de, Kovid-19 risk değerlendirme haritasında düşük riskli iller arasında yer almanın mutluluğu yaşanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında mavi kategoride yer alarak düşük risk iller arasına giren Bingöl'de normalleşme süreci uygulamalarının başlatılmasının mutluluğu yaşanıyor.

Valilik koordinesinde kent genelinde Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları yoğun mesai harcıyor.

Bulaş riskinin en fazla görüldüğü alanlarda gerekli önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara gerekli bilgilendirmeyi yaparak tedbirlerin uygulanmasını sağladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 haritasında düşük riskli iller arasında yer almayı başaran Bingöl'de, normalleşme adımlarının uygulanmaya başlanmasıyla, tedbirler çerçevesinde ekonomik ve sosyal alanda yeniden bir canlılık yaşanması bekleniyor.

"Filyasyon ekiplerimiz çok ciddi emek sarf etmekte"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, Bingöl'ün düşük riskli illerin arasında yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Vaka düşünün sağlanması için çok yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Filyasyon ekiplerimiz çok ciddi bir emek sarf etmekte ve son 1 yıldır özellikle bu emeği her gün üstüne katarak devam ettirmektedirler. Vatandaşlarımız bir rehavete kapılmadan kurallara uyması gerekiyor. Özellikle yaz döneminin getirdiği sosyal etkinliklerin artma riskinden dolayı da daha fazla dikkat etmesi lazım."

- "Ziyaretlerinin azaltılmasıyla bulaşın azaldığını gördük"

Bingöl'de vaka sayılarının yoğun olduğu dönemlerde bazı tespitlerde bulunduklarını dile getiren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Tek bir vakanın bile tekrar bir artış meydana getirebileceği yine vaka sayıların çok fazla olabileceği aşikar. Onun için vaka sayılarımızın sıfıra düşmediği sürece riskin bitmeyeceğini belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızın özellikle maske, mesafe ve hijyen noktasında hiçbir şekilde taviz vermemeleri kendilerinden beklemekteyiz."

Gündoğdu, sağlık çalışanlarına fedakar ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Esnaf Saim Seçkin de salgın nedeniyle ekonomik açıdan zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "İnşallah işlerimiz de açılır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Varol da Bingöl halkının çok duyarlı davrandığını dile getirerek, "Çok şükür vaka sayısı düştü, inşallah yakında sıfıra inecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş