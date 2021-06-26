Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
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Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)

Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KOZAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİYerleşim alanlarına ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına destek amacıyla, Adana'nın Kozan ilçesinden yangın söndürme helikopteri gönderildi.

KOZAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİ

Yerleşim alanlarına ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına destek amacıyla, Adana'nın Kozan ilçesinden yangın söndürme helikopteri gönderildi. Helikopter, itfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı sarp kayalıklarda yangına müdahale etmeye başladı.Köy sakinlerinden Alirıza Tokuş (55), "Yangın burada dün saat 12.00 civarında başladı. Tabii bütün ekipler yağına müdahale etmek için seferber oldu. Kişisel çabalarımızla destek verdiğimiz söndürme çalışmasına, gece saatlerine kadar devam ettik. Ama yangının önünü bir türlü kesemedik. Yangın geniş bir alana yayıldığı için müdahale temekte çok zorlandık. Şu an çevre köylere de yayılan yangın, Dedebağ, Suvaran, Çamlıyurt, Güzeldere ve Kavaklı arasındaki alanda devam ediyor. Yangının çıktığı alan 10- 12 kilometre genişliğinde. Uzunluk olarak ise 20 kilometrelik bir alanda. Evimle yangının başladığı alan 8 kilometreyken, şu anda 10 kilometre daha büyüdü. Umarım bu yangın bir an önce söndürülür, biz de rahat bir nefes alırız" dedi.


Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)
Son dakika haberi: Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
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