Son dakika haberi: Bilecik'te kum ocağı göletine düşen otomobildeki çift hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kum ocağı göletine düşen otomobilde bulunan evli çift yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü, Sakarya Nehri kenarında kum ocakları sonrası doğal oluşan gölette ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Gölete gelen AFAD ekipleri, suyun yüzeyindeki erkek cesedini karaya çıkardı. Ardından bot yardımıyla gölete açılan ekipler, suyun içinde otomobilin olduğunu gördü. Aracın içinde başka bir kişinin olabileceğini değerlendiren ekipler bölgeye vinç çağırdı. Vinç yardımıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde de kadın cesedi olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, cesetlerin Cemalettin Öztürk (49) ile Kıymet Öztürk'e (47) ait olduğunu tespit etti.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı