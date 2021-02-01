Son dakika haberi: Bilecik'te kaçak define kazısı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Son dakika haberi: Bilecik'te kaçak define kazısı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

01.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:50
Son dakika haberi: Bilecik'te kaçak define kazısı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Son dakika haber: BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyenice köyü Meryemdağı mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, şüpheliler E.Ö., M.K. ve T.D.'yi kayalık bölgede bulunan mağara içerisinde hilti, matkap ve patlayıcı madde ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen patlayıcı maddeler ise Bilecik Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı tarafından gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha edildi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi: Bilecik'te kaçak define kazısı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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