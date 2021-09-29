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Bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 40 yaşındaki adam, bıçakla yaraladığı Ali Mülayim'i, kanlar içinde kaçmaya çalıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdü.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Tarsus'un Gazipaşa Mahallesi 1967 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, K.B. ile Ali Mülayim arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., yanındaki bıçakla Ali Mülayim'i yaraladı. K.B, bu kez de belindeki tabancayı çıkartıp, kanlar içinde kaçmaya çalışan Mülayim'e ateş açtı. Mülayim, bıçak darbesi ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, K.B. ise kaçtı. Mülayim'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mülayim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi K.B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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