Son dakika haberi: Bıçakla intihar girişiminde bulundu, polis yardım sözüyle vazgeçirdi
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Son dakika haberi: Bıçakla intihar girişiminde bulundu, polis yardım sözüyle vazgeçirdi

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da Hayrettin O., kendisine ve pazarcılara yönelik haksızlık yapıldığı iddiasıyla boğazına ekmek bıçağı dayayarak, intihara kalkıştı.

Son dakika haberi: Bıçakla intihar girişiminde bulundu, polis yardım sözüyle vazgeçirdi
13.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:27

ANTALYA'da Hayrettin O., kendisine ve pazarcılara yönelik haksızlık yapıldığı iddiasıyla boğazına ekmek bıçağı dayayarak, intihara kalkıştı. Hayrettin O., polisin sorunla ilgili yardım etme sözü üzerine eyleminden vazgeçti. Hayrettin O.'nun, 2 yıl önce Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz'ü silahla yaraladığı da ortaya çıktı. 

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Semt Pazarcıları Odası önünde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde yaşadığı sorun nedeniyle bunalıma giren Hayrettin O., oda önünde boğazına dayadığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Elinde ekmek bıçağıyla cadde ortasındaki refüje oturan Hayrettin O.'yu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik amacıyla caddeyi trafiğe kapattı. Polisle bir süre konuşan Hayrettin O., kendisini savcılığa götürmelerini istedi. Polisin sorunuyla ilgili yardım sözü vermesi üzerine Hayrettin O., bıçağı yere atıp, eyleminden vazgeçti. Polis tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılarak, su verilen Hayrettin O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

2 YIL ÖNCE ODA BAŞKANINI SİLAHLA YARALAMIŞ

Öte yandan Hayrettin O.'nun, 2 Nisan 2018'de Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz'ü silahla yaralayan kişi olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Öz, "Bu şahıs daha önce beni vurdu. Araya hatırlı dostların girmesiyle affettim. Şimdi yine ortaya çıktı. Birileri bana karşı kullanıyor" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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