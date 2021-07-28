Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
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Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Beyoğlu'nda dün yaşanan silahlı çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'deki Bademlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Beyoğlu'nda dün yaşanan silahlı çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'deki Bademlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Dün öğle saatlerinde Örnektepe Mahallesi'nde dünürler arasında yaşanan silahlı çatışmada olayda yaralanan kayınpeder Mürsel Ağrı, dünürü Hulusi Giray, damadı Berk Giray ve damadının kuzeni Burak Giray'ı silahla vurarak öldürmüştü. Hayatını kaybeden Hulusi Giray ve oğlu Berk Giray ile kuzen Burak Giray bugün Sütlüce'de bulunan Bademlik Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tören polis ekiplerinin camii çevresinde güvenlik önlemleri almasının ardından başladı. Yapılan cenaze törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile hayatını kaybedenlerin ailesi de katıldı. Düzenlenen töreninin ardından cenazelerin Sütlüce Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberi: Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce'de cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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