Son dakika haberi... Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı
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Son dakika haberi... Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'ndeki bir kafede oturan kadın, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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