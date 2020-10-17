İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir inşaatı basan saldırganlar inşaat işçisi olan 3 kişiye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırdılar. Aile üyelerinden birinin yaşamını yitirdiği olay, bir cep telefonu kamerasına anbean yansırken, pompalıyla dehşet saçan saldırganın oğlunun "yeter babo" diyerek babasını durdurmaya çalıştığı fark edildi.

Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata geldi.

POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA GELDİLER

Bir süre sonra iki araçla gelen Hüsnü B, Reşit B. ve Ali B, Kurt ailesine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Olayın sonucunda kolundan ve göğsünden aldığı isabetler sonucu ağır şekilde yaralanan Kasım Kurt, sağlık ekipleri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise otomobille olay yerinden kaçan Hüsnü B, Reşit B. ve Ali B'yi Fatih'te kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, olay anına ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

"YETER BABO"

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, eline pompalı tüfek alan yaşlı bir saldırgan, karşı tarafa ateş açıyor. Adamın oğlu ise "yeter babo" diyerek babasını götürmeye çalışıyor. Ateş açılan taraf ise otomobillere mermer parçaları ve plastik parçaları atıyor.

Vatandaşların bağrıştığı olayda, öldürülen Kasım Kurt'un ise yerde yattığı görülüyor. Olaydan sonra saldırganlar araçlarla kaçıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR