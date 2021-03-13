Son dakika... BEYOĞLU'NDA LABAROTUVAR ÇALIŞANI KADININ UĞRADIĞI KAPKAÇ KAMERADA
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Son dakika... BEYOĞLU'NDA LABAROTUVAR ÇALIŞANI KADININ UĞRADIĞI KAPKAÇ KAMERADA

13.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:19

Son dakika haberi: BEYOĞLU'nda iki kapkaççı, adres arayan laboratuvar çalışan bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı.

BEYOĞLU'nda iki kapkaççı, adres arayan laboratuvar çalışan bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Kadın ile çevredekilerin peşlerinden koştuğu şüpheliler kısa sürede gözden kayboldu. Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileyi yakaladı.

Kapkaç, Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokakta salı günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Labaratuvar çalışanı Cemile Özdemir, telefonundaki navigasyonu açarak gideceği adresi aramaya başladı. Yoğurtçu Faik Sokağa giren Cemile Özdemir'in arkasından gelen iki kişi, onun elindeki telefonu bir anda alıp kaçmaya başladı. Özdemir çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Sokak içerisinde bulunan esnaflar ve mağdur kadın koşarak kaçan kişilerin peşinden gitt ancak kapkaççılar kısa sürede izini ara sokaklarda kaybettirdi. Kapkaç olayı hemen polis ekiplerine bildirildi. Cemile Özdemir'in kapkaça uğradığını öğrenen ağabeyi de olay yerine gelerek kardeşini sakinleştirmeye çalıştı.

İki kapkaççının peşinden koşan Cumali M. "Gençler bir kadının telefonunu alıp kaçtılar. Kadın da biz de arkalarından koştuk ancak yakalayamadık. Bu tür olaylara müsaade etmememiz gerekiyor. Gençlerdi, çok hızlı koşuyorlardı, yakalayamadık. Kadının elinde telefon varken dalgın haldeyken adres ararken alıp kaçmışlar" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ekip otosuna alarak polis merkezine götürdü. Sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ 3 KİŞİ YAKALA(NDI

Çalışmalara devam eden polis, olayı gerçekleştiren şahısların önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Saatlerce kamera çalışması yapan tim, R.M, V.Ç. ve S.A.'yı Fatih Kumkapı'da otelde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, apart ve otel tarzı yerlerde kaldıkları ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin alınması ve sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... BEYOĞLU'NDA LABAROTUVAR ÇALIŞANI KADININ UĞRADIĞI KAPKAÇ KAMERADA
Son dakika... BEYOĞLU'NDA LABAROTUVAR ÇALIŞANI KADININ UĞRADIĞI KAPKAÇ KAMERADA
Son dakika... BEYOĞLU'NDA LABAROTUVAR ÇALIŞANI KADININ UĞRADIĞI KAPKAÇ KAMERADA
Son dakika... BEYOĞLU'NDA LABAROTUVAR ÇALIŞANI KADININ UĞRADIĞI KAPKAÇ KAMERADA
Son dakika... BEYOĞLU'NDA LABAROTUVAR ÇALIŞANI KADININ UĞRADIĞI KAPKAÇ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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