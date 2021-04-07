Son dakika haberi: BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı
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Son dakika haberi: BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı Bitlis Eren Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Dr. Cihan Önen tarafından hazırlanan 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Dr. Cihan Önen tarafından hazırlanan 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

BEÜ konferans salonunda düzenlenen gösterim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan BEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Cihan Önen, Bitlis'in; dünyanın ikinci büyük krateri, kış turizmi, kaplıcaları ve ev sahipliği yaptığı onlarca canlı türü ile doğallığı, sakinliği, berrak gökyüzü ve temiz havasıyla benzersiz bir il olduğunu söyledi. Önen, "Bu açıdan bu ilde yaşadığımızdan dolayı kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Çok uzun yıllardan beri Bitlis'teki canlı popülasyonu gözlemlemekte ve gözlemlerimi kayıt etmekteyim. Bu durumdan ötürü pek çok canlı türünü tanıma, üzerinde tefekkür etme ve kayıt etme fırsatı yakaladım. Mevcut dataları Bitlis'imizin tanıtımına, buradaki popülasyona dair farkındalığa ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerlendirmekteyim. Son çalışmamıza 'Nemrut Kraterinin Sakinleri' adını verdik. Bu ismi bir amaç bağlamında kullandık. Hızla küreselleşen dünyada tüketim artmakta, nüfus dengesi değişmekte ve şehirleşmeler hızlanmaktadır. Hızlı değişim beraberinde doğal dengenin bozulmasını ve diğer canlıların yaşam alanının daraltmasını getirmektedir. Temennimiz odur ki küçük bir krater alanında yaşama tutunmuş bu canlıların bölgede güvenle ilelebet yaşamalarıdır ve bölgenin yegane sakinleri olmalarıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program, belgeselin izlenmesinin ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aygün tarafından Öğretim Görevlisi Dr. Cihan Önen ve Vehbi Güngör'e plaket verildi.

Programa; Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aygün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, akademik ve idari personeller katıldı.

Son dakika haberi: BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı
Son dakika haberi: BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı
Son dakika haberi: BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı
Son dakika haberi: BEÜ'de 'Nemrut'un Sakinleri' adlı belgeselin gösterimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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